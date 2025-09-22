X Akademia Managera Ochrony Zdrowia przeszła do historii jako największe wydarzenie branży medycznej w Polsce
Rekordowa frekwencja, przełomowe dyskusje i konkretne rozwiązania dla wyzwań polskiej ochrony zdrowia Warszawa, 20 września 2025 r. – Jubileuszowa X edycja Akademii Managera Ochrony Zdrowia, która zakończyła się wczoraj w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, przeszła do historii jako największe i najbardziej wpływowe wydarzenie branży medycznej w Polsce. Przez dwa dni konferencji przewinęło się ponad 420 uczestników – rekordowa liczba w 10-letniej historii wydarzenia.
2025-09-22, 12:11

Rekordowe zainteresowanie i frekwencja

Tegoroczna edycja pod hasłem „Praktycy dla praktyków" przyciągnęła menedżerów, dyrektorów i właścicieli placówek medycznych z całej Polski. Łącznie w dziesięciu edycjach Akademii wzięło już udział ponad 3000 specjalistów z branży medycznej, co czyni to wydarzenie absolutnym liderem w sektorze.
„Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak zaangażowanych uczestników i tak intensywnych dyskusji. To pokazuje, jak bardzo polska branża medyczna potrzebuje platformy do wymiany doświadczeń i poszukiwania praktycznych rozwiązań" – komentuje Daniel Nowocin, CEO Medidesk, organizator wydarzenia.

Przełomowe dyskusje i rozwiązania
Pierwszego dnia konferencji głównym tematem był kryzys kadrowy w medycynie. Panel ekspercki przedstawił konkretne strategie rekrutacyjne i retencyjne, które już dziś wdrażają najlepsze placówki w Polsce. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat automatyzacji procesów administracyjnych jako sposobu na odciążenie personelu medycznego.

Drugim hitem pierwszego dnia było wystąpienie dotyczące cyberzagrożeń w placówkach medycznych. W dobie rosnących ataków na infrastrukturę IT w ochronie zdrowia, eksperci przedstawili praktyczne wytyczne dotyczące zgodności z dyrektywą NIS2 i ustawą o cyberbezpieczeństwie.

„Debata oksfordzka na temat NFZ była najintensywniejszą dyskusją, jaką pamiętam na konferencjach branżowych. Argumenty z obu stron były na tak wysokim poziomie, że publiczność była podzielona niemal po równo" – dodaje Michał Barczak z zespołu marketingowego Medidesk.

Technologie przyszłości już dziś

Drugi dzień konferencji przyniósł przegląd najnowszych technologii wspierających placówki medyczne. Szczególne zainteresowanie wzbudziły prezentacje dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce oraz automatyzacji dokumentacji medycznej.

Panel „Patient Experience 3.0" pokazał, jak nowoczesne placówki budują niezapomniane doświadczenia dla pacjentów, łącząc tradycyjną opiekę z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Networking na najwyższym poziomie
Tradycyjny bankiet integracyjny zgromadził uczestników do późnych godzin nocnych. „Najlepsze rozmowy biznesowe zawsze odbywają się przy kawie i kolacji. Widzieliśmy, jak zawierane były partnerstwa, wymieniały się kontakty i rodziły się nowe pomysły" – podkreśla Joanna Rabińska, Event Manager odpowiedzialna za organizację wydarzenia.

Konkretne rezultaty i zobowiązania
Uczestnicy nie wyjechali z Warszawy tylko z nowymi kontaktami, ale przede wszystkim z konkretnymi planami działań:

78% uczestników zadeklarowało wdrożenie co najmniej jednego z omawianych rozwiązań w swojej placówce w ciągu najbliższych 6 miesięcy
Powstały 4 grupy robocze mające wypracować wspólne standardy w kluczowych obszarach
Zainicjowano 12 projektów współpracy między uczestniczącymi placówkami

Podsumowanie dekady Akademii
Dziesięć lat Akademii Managera Ochrony Zdrowia to:

3000+ uczestników z całej Polski
290+ ekspertów i prelegentów
Setki wdrożonych rozwiązań w polskich placówkach medycznych
Niezliczone partnerstwa biznesowe i zawodowe przyjaźnie

„Kiedy zaczynaliśmy pierwszą edycję w 2016 roku, marzyliśmy o stworzeniu platformy, która realnie wpłynie na polską ochronę zdrowia. Dziś, patrząc na rezultaty i zaangażowanie uczestników, możemy śmiało powiedzieć, że ten cel osiągnęliśmy" – podsumowuje Daniel Nowocin.
Zapowiedź przyszłorocznej edycji
Już teraz organizatorzy zapowiadają, że XI edycja Akademii Managera Ochrony Zdrowia odbędzie się we wrześniu 2026!

O Akademii Managera Ochrony Zdrowia:
Akademia Managera Ochrony Zdrowia to największe wydarzenie branżowe w Polsce dedykowane menedżerom i właścicielom podmiotów medycznych. Od 2016 roku organizowane przez Medidesk, stanowi wiodącą platformę wymiany doświadczeń, budowania relacji biznesowych i prezentacji najnowszych rozwiązań dla polskiej ochrony zdrowia.
Kontakt dla mediów:
Joanna Rabińska, Event Manager
joanna.rabinska@medidesk.com

KONTAKT / AUTOR
Joanna Rabińska
Event Manager
Medidesk
